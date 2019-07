Roberto Casalino duetta con Fedez, Emma

ROMA, 3 LUG - Autore e cantautore, Roberto Casalino, per i suoi 10 anni di carriera d'autore (2008-2018), raccoglie in un unico album alcuni dei suoi più grandi successi scritti per gli artisti della scena musicale Italiana, riarrangiandoli in un modo del tutto nuovo. Il 13 settembre uscirà Il Fabbricante di Ricordi (Casa Killer/Artist First), che conterrà anche alcuni featuring con gli interpreti per cui Roberto ha scritto le sue canzoni: Fedez, Giusy Ferreri, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Il primo singolo ufficiale, già disponibile, è "Diamante Lei e Luce Lui", che riaccende i riflettori sul brano interpretato da Annalisa e Disco D'Oro nel 2011, rivisto in una delicata chiave anni '90.