Jova, due nuove uscite per Beach Party

ROMA, 3 LUG - Il Jova Beach Party, la festa in spiaggia di Lorenzo Jovanotti in 15 litorali italiani che parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro, sarà accompagnato da due nuove uscite discografiche che si affiancano all'EP già fuori: il 5 luglio, giorno della vigilia del debutto, esce Jova Beach (After) Party - Volume 1, la raccolta con 18 brani degli ospiti delle varie tappe e ritmi da tutto il mondo. E dal 6 luglio, in esclusiva per le spiagge dei Party, sarà disponibile Jova Beach Party Limited Edition, una versione speciale di Jova Beach Party EP uscito il 7 giugno scorso. Nella Limited Edition ci saranno due remix inediti di Nuova Era, realizzati dal duo di producer "con le mani in su e la testa fra le nuvole" Merk & Kremont e dal dj e producer Albert Marzinotto, talento del clubbing attuale.