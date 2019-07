Matera 2019 danza nel 'Paradiso perduto'

MATERA, 3 LUG - Ogni arte inizia da una scintilla di ispirazione che si evolve. Nel metodo "Vertigo" diviene movimento, musica e immagini, ma anche responsabilità sociale, ambientale e comunitaria. Elementi che danno vita allo spettacolo di danza contemporanea "Il Paradiso perduto. Leela" che la compagnia israeliana, "Vertigo Dance Company", porterà in scena a Matera, in prima mondiale, il 6 e 7 luglio, alle ore 21 alla Cava del Sole. Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Stabile di Napoli, dal Teatro Nazionale e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con la Fondazione Campania dei Festival, Napoli Teatro Festival Italia e con il contributo dell'Ufficio culturale dell'Ambasciata di Israele in Italia, nell'ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 "La più bella delle vergogne".