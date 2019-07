Ecco Amici vip e Giochi senza frontiere

SANTA MARGHERITA LIGURE, 3 LUG - La febbre vip contagia anche Amici: la versione celebrity del talent di Maria De Filippi è il piatto forte del menu dell'autunno di Canale 5, insieme con il ritorno della Champions in chiaro il mercoledì. Ed è caccia ai famosi di turno anche per il Grande Fratello, con Alfonso Signorini padrone di casa, e per Temptation Island. Tra le novità Eurogames, ovvero Giochi senza frontiere anni 2000, e una fiction che fa shopping tra i volti Rai. Aspettando 'Adriano': archiviato il cartoon 'Adrian', "si pensa a un progetto con Celentano in carne ed ossa, showman, cantante", promette Pier Silvio Berlusconi, che accarezza il sogno proibito Fiorello ("Vieni da noi!"), ma intanto schiera un palinsesto a trazione femminile, con le 'colonne' De Filippi, Barbara D'Urso, Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi. Sono i cardini dell'offerta Mediaset per la prossima stagione, che vede anche su Italia 1 il trasloco di Freedom di Roberto Giacobbo e il ritorno del reality La pupa e il secchione.