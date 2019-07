Oscar più inclusivi, per metà donne

NEW YORK, 2 LUG - Gli Oscar fanno un ulteriore passo avanti verso l'inclusività. Academy ha invitato 842 nuovi membri da 59 paesi e quasi la metà sono donne. Per la prima volta è stata raggiunta la parità di genere. Il soffitto di cristallo si è rotto anche per quanto riguarda i membri non bianchi, tra i nuovi invitati il 29% è di colore mentre le donne hanno aumentato la loro presenza anche tra i settori della regia, la produzione e la sceneggiatura. Tra le new entry Lady Gaga, Adele, Sterling K. Brown, Claire Foy, Letitia Wright, Tom Holland. Academy ha oltre seimila membri in 17 settori dell'industria cinematografica. Sono loro che ogni anno votano per assegnare gli Oscar. Da tempo ormai Academy sta cercando di scrollarsi di dosso l'etichetta #oscarsowhite a causa, fino ad ora, di una ratio sproporzionata tra membri maschili e femminili nonché di etnia tra i suoi membri.