Woody Allen, regia a Scala e nuovo film

MILANO, 2 LUG - "Sono un signore che si tiene molto attivo": Woody Allen, reduce da un concerto domenica scorsa al teatro Arcimboldi con The Eddy Davis New Orleans Jazz Band,ha spiegato che dopo la prima del 'Gianni Schicchi' di cui firma la regia alla Scala, il prossimo 6 luglio, volerà a San Sebastian dove inizieranno "fra due settimane le riprese del prossimo film", mentre il precedente, 'A Rainy Day in New York' uscirà in Europa a ottobre. "Sono molto attivo - ha detto in conferenza stampa alla Scala - però mi fa molto piacere essermi preso una pausa per venire qui e mettere in scena Gianni Schicchi, in un luogo così iconico". Si tratta dell'allestimento che Allen ha firmato a Los Angeles nel 2008, ma che qui arriva con un nuovo finale, accostato a 'Prima la musica poi le parole' di Antonio Salieri eseguiti dagli studenti dell'Accademia. "Se qualcuno mi avesse detto che avrei fatto una regia alla Scala - ha confessato ai microfoni di Mediaset -, avrei risposto che era un'idea folle e irrealistica. Ma eccomi qui".