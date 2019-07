Film in piazza e un docu per Vanzina

ROMA, 1 LUG - Le prime visite sul set con il padre Steno, i filmini amatoriali al mare, i tanti ciak insieme al fratello Enrico: scene pubbliche e private per ricordare Carlo Vanzina, scomparso un anno fa l'8 luglio, nel documentario di Antonello Sarno le cui prime immagini sono state presentate da Medusa in occasione dei listini 2019. Tante le iniziative per ricordare il regista. Come quella del canale tematico Iris che all'Italia di Carlo Vanzina dedica da domenica 7 luglio una rassegna con nove pellicole. Enrico Vanzina lo ricorderà il 2 luglio a Riccione in piazzale Ceccarini in occasione di Ciné - Giornate di Cinema: assieme a Gian Luca Farinelli della Cineteca di Bologna, introdurrà la versione restaurata di Sapore di Mare. Tra i film più iconici sugli anni Sessanta, storia di un'estate che cambierà la vita dei protagonisti, la proiezione è in programma anche il 20 luglio a Viareggio con un incontro allo stabilimento balneare Il Cavallone, location del film e il 3 agosto a Bologna a Sotto Le Stelle del Cinema.