Walkman compie 40 anni, fu rivoluzione

NEW YORK, 1 LUG - Il Walkman compie 40 anni. Era il 1 luglio del 1979 quando Sony introdusse sul mercato un dispositivo che avrebbe rivoluzionato il modo di ascoltare la musica. Un piccolo mangianastri portatile da portare con sè con delle cuffie che consentiva di ascoltare musica in qualsiasi parte. Denigrato da Steve Jobs, che lo paragonò ad un mattone, fu in realtà una delle creazioni più di successo prima dell'avvento sul mercato dell'iPod della Apple. Il Walkman sopravvisse anche all'epoca del Cd sotto forma di un nuovo dispositivo, il Discman, dalle misure un po' più grandi appunto da contenere un compact disc. Entrò sul mercato nel 1984. Il crollo delle vendite iniziò nel 2001 con la musica digitale e l'iPod.