The Witcher, prime foto serie Netflix

ROMA, 1 LUG - I mostri peggiori li creiamo noi: Netflix diffonde le prime immagini dei protagonisti dell'attesissima serie originale The Witcher: Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra) e Ciri (Freya Allan). Diffusi oggi anche il logo della serie e il teaser poster. The Witcher, serie fantasy basata sull'omonima saga bestseller, di Andrzej Sapkows è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile. Nel cast anche Jodhi May (Game of Thrones, Genius) - Calanthe Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) - Eist Adam Levy (Knightfall, Snatch) - Mousesac.uscirà in streaming verosimilmente negli ultimi mesi del 2019.