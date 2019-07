Arrivano spot per disabili vista e udito

ROMA, 1 LUG - Stanno per arrivare anche in Italia gli spot televisivi fruibili da persone con disabilità visive e uditive: incorporano nei messaggi pubblicitari una narrazione audio del contenuto per descrivere le immagini mostrate e i sottotitoli. A lanciare l'iniziativa è Procter & Gamble, in base agli esempio già realizzati in Spagna e Regno Unito, e in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. P&G è in attesa dell'adeguamento tecnologico per la messa in onda di queste pubblicità da parte dei principali network tv italiani. "P&G crede da sempre nella valorizzazione delle diversità e nell'inclusione", dice Valeria Consorte, direttore marketing e media Procter & Gamble in Italia. "Già da dieci anni in alcuni paesi del mondo ha introdotto i sottotitoli negli spot e dallo scorso anno ha deciso di rendere la sua pubblicità più inclusiva con audio-descrizioni che rendano gli annunci pubblicitari per la tv accessibili anche ai milioni di consumatori affetti da cecità completa o da disabilità visive".