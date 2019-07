Nuovo singolo per Fabio Rovazzi

ROMA, 1 LUG - Fabio Rovazzi annuncia l'uscita di un nuovo singolo: il 10 luglio arriva in radio e in digitale "Senza pensieri" (Viorgin Records/Universal Music), con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax. Il brano si annuncia già come possibile tormentone, dopo i precedenti Faccio quello che voglio (di un anno fa) con Emma Marrone, Nek e Al Bano, Volare con Gianni Morandi del 2017, Andiamo a comandare e Tutto molto interessante, entrambi del 2016.