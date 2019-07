Milo, la Posta del cuore per le donne

ROMA, 1 LUG - "Sono una donna molto emotiva. Mi commuovo, soprattutto davanti alla bellezza e alle emozioni. Ora mi dovrò un po' controllare o diranno che piango sempre". Scoppia in una risata Sandra Milo, diva del grande cinema e della Dolce Vita, attrice prediletta di Federico Fellini, ma anche eterna ragazza della tv, ancora oggi a 86 primavere. "Il tempo che passa? Una volta facevo un sacco di cure, oggi non più - ammette - Tanto, sanno tutti quanti anni ho. E poi la bellezza fa un lungo viaggio e passa per altri luoghi. Se la mente è sana, se il cuore è sano, anche il corpo lo è". Lo dice anche a tutte le ragazze e signore, ma anche agli uomini, che le scrivono a 'Io e te', il programma condotto da Pierluigi Diaco dedicato alle emozioni, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai1. In particolare, Milo è protagonista con Valeria Graci della Posta del cuore cui risponde in diretta, con la verve e spontaneità che la contraddistinguono.