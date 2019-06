Successo Monet a Dolceacqua e Bordighera

GENOVA, 30 GIU - L'obiettivo della mostra erano 20.000 visitatori totali, invece a due mesi dall'apertura, "Claude Monet, ritorno in Riviera" supera le previsioni e diventa l'evento dell'estate 2019 di Bordighera e Dolceacqua. Lo dicono gli organizzatori spiegando che a segnare il sorpasso dei 20.000 visitatori, quando manca ancora un mese alla chiusura, sono Valentina e Michael, coppia di Arenzano (Genova) che ha fatto visita alle due sedi, Villa Regina Margherita a Bordighera e Castello Doria di Dolceacqua. "C'è grande meraviglia e apprezzamento da parte dei visitatori sia per la qualità del progetto che per l'occasione unica di ammirare da vicino 'Le Château de Dolceacqua' e 'Vallée de Sasso, effet de soleil', in prestito dal Musèe Marmottan Monet di Parigi, e "Monte Carlo vu de Roquebrune", dalla Collezione Privata del Principe Alberto II di Monaco". Completano il percorso la quadreria della Collezione Civica di Bordighera, fotografie storiche, abiti d'epoca dal Museo Daphné di Sanremo, il patrimonio epistolare di Monet