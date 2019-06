L'immigrazione 'felice' anni '50

(ANSA) TAORMINA 30 GIU - Parte con una commedia australiana con dentro il tema dell'immigrazione, senza però barconi sul mediterraneo, ma quella legale e controllata anni Cinquanta verso la lontana Australia, questa 65a edizione del Taormina Film Fest. Si tratta di 'Ladies in Black' proiettata al Teatro Antico alla presenza del regista Bruce Beresford e dell'attrice Julia Ormond. Il regista di "A spasso con Daisy" ci porta a Sydney, durante la stagione natalizia del 1959, ed esattamente nel grande magazzino Goode, una sorta di 'Paradiso delle signore' australiano dove quattro commesse vivono quegli anni fondamentali per lo sviluppo e la crescita di quella coscienza femminile divisa tra grande solidarietà e voglia di riscatto. Tutto parte con Lisa, una ragazza colta quanto ingenua, che, in attesa di iscriversi all'università, viene assunta come nuova assistente al grande magazzino per la sola stagione natalizia.