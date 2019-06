Primo singolo Alessia Macari

ROMA, 30 GIU - É uscito il primo singolo di Alessia Macari dal nome 'Cambiamo Continente'. Un brano dalle sonorità latine musica di Mario Fanizzi interpretato dalla personalità esplosiva della showgirl italiana nata e cresciuta in Irlanda e già vincitrice del Grande Fratello Vip nella prima edizione. 'Con questa canzone ho realizzato un sogno - ha detto la Macari, che ha studiato canto all'Accademia di Bono Vox a Dublino - ho sempre desiderato dare voce alla mia passione per la musica e sono sicura che il pubblico ballerà insieme a me!'. Appena rientrata dalla Luna di Miele alle Maldive, la neo signora Kragl è pronta a sfidare i tormentoni delle hit estive.