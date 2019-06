Leda e il Cigno da Chatsworth a New York

NEW YORK, 30 GIU - Per l'anniversario dei 500 anni, la "Leda e il Cigno" di Leonardo vola a New York. Il disegno proprietà dei duchi del Devonshire ha lasciato il castello di Chatsworth ed è in mostra, ma non in vendita, fino al 18 settembre nelle nuove gallerie di Sotheby's assieme ad altri 43 tesori della dimora nel centro dell'Inghilterra abitata dalla stessa famiglia, i Cavendish, dal 1549: 16 generazioni. Datata al 1506, la Leda fu acquistata dai duchi nella prima meta' del '700 e rischio' di sparire per sempre durante la seconda guerra mondiale. Spiega il dodicesimo duca, Peregrine "Stoker" Cavendish venuto a New York per l'inaugurazione, che nel 1938 fu chiesto a suo nonno di inviarla a Milano per la grande mostra su Leonardo al Palazzo dell'Arte. Riluttante sulle prime a causa della guerra alle porte, il duca tuttavia accettò dopo aver saputo che re Giorgio avrebbe prestato i "suoi" da Vinci.