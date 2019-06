Mogol, racconto Battisti in Emozioni

ROMA, 29 GIU - ''La prima volta che l'ho sentito è stato 3-4 anni fa a una sua serata. Sono rimasto a bocca aperta: c'erano almeno tremila persone ad ascoltarlo''. Così Mogol, al secolo Giulio Repetti, ovvero 'le parole' delle più belle canzoni italiane e metà di quel connubio d'oro celebrato per vent'anni con Lucio Battisti, racconta la scoperta del suo nuovo compagno di viaggio: Gianmarco Carroccia, classe 1988 e un'incredibile somiglianza con il cantautore di Poggio Bustone. Da quell' incontro è nato ''Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti'', spettacolo al Teatro Romano di Ostia antica (RM) il 13/7. Sul palco, Mogol, a raccontare la nascita di canzoni intramontabili come Mi ritorni in mente, La collina dei ciliegi, Anima latina, e la voce di Carroccia a interpretarle con un'orchestra di 16 elementi. ''C'è interesse a portare lo spettacolo anche in tv'', dice Mogol, intanto al lavoro per ''un programma sui più bei brani degli allievi'' della sua scuola Centro Europeo Toscolano.