Festa a Varsavia per Herling Grudzinski

VARSAVIA, 30 GIU - Grande festa a Varsavia dove, in occasione del centenario della nascita dello scrittore polacco Gustaw Herling-Grudzinski (1919-2000), la Biblioteca nazionale ha organizzato una serie di incontri per ricordare la vita e le opere dell'autore di "Un mondo a parte", libro di memorie sui due anni, dal 1940 al 1942, trascorsi in un Gulag sovietico. Presente alle iniziative, anche la figlia dello scrittore Marta Herling, avuta dalla figlia minore di Benedetto Croce, Lidia. Pubblicato a Londra nel 1951, con il titolo 'A World Apart: a Memoir of the Gulag' con una prefazione di Bertrand Russell, il libro circolò in Polonia clandestinamente dal 1953 ma fu tradotto ufficialmente solo nel 1988. In Francia non trovò una casa editrice sino al 1985 nonostante l'impegno di Albert Camus. La prima edizione italiana risale al 1958 ma solo negli anni novanta fu diffuso tra il grande pubblico. Nel 2012 l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rese omaggio alla memoria dello scrittore.