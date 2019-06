Mucciante, lettura centro racconto Rai

MATERA, 29 GIU - Un impegno reale nella promozione della lettura, un "nuovo peso dei libri nel racconto crossmediale della Rai, tanto che alla presentazione dei palinsesti il 9 luglio a Milano avremo per la prima volta anche un'area dedicata, con i firmacopie dei nostri autori più rappresentativi": Flavio Mucciante, direttore editoriale di Rai Libri, racconta all'ANSA i progetti del nuovo marchio con il quale Rai Com, dal dicembre 2018, si posiziona sul mercato editoriale. L'appuntamento per parlare della casa editrice è a Matera, nell'ambito del convegno "Ieri, oggi e domani. Presente e futuro del libro in Italia tra rivoluzione tecnologica e nuovi linguaggi della comunicazione", organizzato proprio da Rai Libri e dedicato all'analisi del mercato editoriale e delle sue componenti eterogenee, tra carta, digitale e tv. "I libri avranno più visibilità nell'ambito dell'offerta culturale della Rai, aumenta il peso che il settore avrà all'interno del gruppo sia in termini di impegno editoriale che in termini di investimento".