Ramazzotti, riparte il tour dei record

ROMA, 28 GIU - Riparte da Locarno l'11 luglio il Vita ce n'è World tour di Eros Ramazzotti che, dopo una breve pausa, è pronto a tornare sui palchi con lo show dei record. Oltre 90 paesi in 5 continenti per il live world tour che nel 2020 sbarcherà anche in America: l'artista è pronto a volare oltreoceano e a portare la sua musica in Nord e Sud America per altre 15 date. Ramazzotti attraverserà l'Europa in estate, per poi calcare i palchi del Teatro Antico di Taormina e dell'Arena di Verona, con tre appuntamenti per città (di cui uno già sold out a Verona il 14 settembre). Il tour approderà in Russia con i concerti a Mosca e San Pietroburgo per proseguire in Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia e Slovenia e tornare di nuovo in Italia a fine 2019, dove sono state aggiunte nuove e ulteriori date a Roma e Milano. Il 2020 vedrà il cantautore nelle principali città di Nord e Sud America, da Mexico City a New York, da Toronto a Los Angeles, passando per Buenos Aires e Chicago.