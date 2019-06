Hit parade, resta in vetta Springsteen

ROMA, 28 GIU - In cima alle classifiche di tutto il mondo, Western Stars, 19/o album da studio di Bruce Springsteen, domina anche questa settimana la top ten degli album più venduti in Italia secondo Fimi-Gfk. Alle spalle del Boss due sorprese: in seconda posizione la new entry Zoda, la star di Youtube, con il nuovo disco Ufo, e poi Emis Killa, che con Supereroe Bat Edition risale dall'85/o al terzo posto. Guadagna posizioni ed è quarto, con Colpa delle favole, Ultimo,. Alle sue spalle l'eterna Madonna con Madame X, seguita dalla twerking queen Elettra Lamborghini. In settima posizione Jova Beach Party di Jovanotti, che dal 6 luglio sarà in tournée nelle spiagge d'Italia. Chiudono la top ten la new entry Jamil, con l'album Most Hated, il tenore Alberto Urso con Solo e l'altra finalista di Amici Giordana Angi con Casa. Nella classifica dei singoli, Jambo di Takagi & Ketra, con Omi e Giusy Ferreri, conquista il vertice scalzando Ostia Lido di J-Ax. Bruce Springsteen con Western Stars è al top anche tra i vinili.