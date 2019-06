Tycoon NY compra Caravaggio discordia

NEW YORK, 28 GIU - Un dipinto attribuito a Caravaggio venduto privatamente alla vigilia dell'asta a Tolosa è stato acquistato da un tycoon newyorchese. J. Tomilson Hill, la cui offerta "era così buona che non poteva esser ignorata", è il misterioso compratore che ha messo le mani sul "Giuditta e Oloferne" ritrovato in un solaio nel 2014 e da cui la casa d'aste Labarbe sperava di ricavare tra 100 e 150 milioni di euro. L'identità dell'acquirente è stata svelata dal New York Times. Ancora segreto il prezzo pagato, anche se il gallerista parigino Eric Turquin, che ha autenticato il quadro, ha detto che l'offerta era "eccezionalmente più alta" dei 30 milioni di euro da cui sarebbe partita l'asta. Turquin aveva indicato che il compratore era un collezionista vicino a un grande museo, fatto che avrebbe convinto il venditore ad accettare. Ex vicepresidente del Gruppo Blackstone, Hill è uno dei pochi collezionisti interessati a comprare sia opere contemporanee che "Old Masters".