Libri: l'adolescenza de La Grande Amica

MILANO, 28 GIU - L'adolescenza diventa immagini con poche parole a suggerire pensieri ed emozioni. Sono le illustrazioni a tutta pagina lavorate con la tecnica dell'acquerello a parlare non solo ai giovani lettori in un libro di 32 pagine, 'La Grande Amica' (Edizioni Risfoglia-Gruppo Armando Curcio Editore), scritto e illustrato da Sonja Sofia Masiello, pittrice ed ex manager della comunicazioni per una delle principali società della finanza e della tecnologia italiane, al suo debutto nei libri per bambini. Il racconto è il percorso di una bambina-ragazza, legata alla sua Grande Amica volpe con cui è cresciuta, per raggiungere il Grande Specchio, un lago ghiacciato, metafora della ricerca dell'identità tipica di questa età di passaggio. Attraversarlo è un rito, così come finirci dentro. Ed è al riemergere dal lago che, alla protagonista e a chi legge, il messaggio diventa chiaro: è necessario perdersi per ritrovarsi.