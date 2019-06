La guerra dei mondi, prime foto serie

ROMA, 28 GIU - La Guerra dei Mondi racconta il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente da un'altra galassia: è la prova definitiva dell'esistenza di vita intelligente fuori dal pianeta Terra. Sono state rilasciate le prime immagini inedite della serie tv prodotta da Canal + e Fox Networks Group Europe & Africa: composta da 8 episodi, in onda in Italia entro la fine dell'anno sui canali Fox, è basata sulla rivisitazione del romanzo di H.G. Wells ed è ambientata nell'Europa dei nostri giorni. A guidare il maxi cast il vincitore del Golden Globe e protagonista di Hereditary e In Treatment, Gabriel Byrne, assieme alla candidata all'Oscar Elizabeth McGovern (C'era una volta in America; Downton Abbey). Ad affiancarli anche Léa Drucker, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Stéphane Caillard, Adel Bencherif e Guillaume Gouix. Gilles Coulier sarà il regista dei primi quattro episodi, mentre Richard Clark è dietro la macchina da presa per gli episodi dal quinto all'ottavo.