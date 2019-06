Celine Dion, ecco brano Flying On My Own

ROMA, 28 GIU - Celine Dion ha pubblicato "Flying On My Own", prima anticipazione del nuovo album "Courage" in uscita a novembre per Columbia Records. Scritta da Jörgen Elofsson (Britney Spears, Kelly Clarkson), Liz Rodrigues (Eminem, Pink, Pitbull) e Anton Mårtensson (Rhys), "Flying On My Own" è una canzone dal ritmo allegro che celebra l'energia di un nuovo inizio per la carriera di Celine Dion. Una versione live di "Flying On My Own" era stata presentata 20 giorni fa, l'8 giugno, quando l'iconica superstar ha detto addio alla sua residency di Las Vegas, i suoi concerti fissi al The Colosseum at Caesars Palace, dopo 16 anni, 1141 show e oltre 4 milioni e mezzo di spettatori. Il 18 settembre Celine Dion inizierà da Quebec City il suo "Courage World Tour" che toccherà più di 50 città in Stati Uniti e Canada.