101 film al Giffoni Film Festival

SALERNO, 28 GIU - Il coraggio di superare i confini, la ricerca della propria voce, l'amore che cambia la vita, le difficoltà che formano e sfidano a crescere, la grande storia che non smette mai di insegnare e di far parte del presente sono i temi al centro delle 101 produzioni internazionali provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti in concorso alla 49/a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 27 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Oltre 4100 le opere in preselezione - tra corti e lungometraggi - che il team di programmers di Giffoni Experience ha valutato in questi mesi. Storie che spingeranno i 6200 giurati di Giffoni 2019 a riflettere e confrontarsi, a ridere e crescere, a immedesimarsi con i protagonisti e mettersi in discussione. Saranno proprio i giurati, provenienti da 50 Paesi, a decretare i vincitori del Gryphon Award.