Dal 18 al 21/7 il Porretta Soul Festival

BOLOGNA, 28 GIU - Cartellone ricco di artisti al Porretta Soul Festival, uno dei più importanti festival internazionali di musica soul, la cui 32/a edizione si terrà dal 18 al 21 luglio al Rufus Thomas Park nella cittadina termale dell'Appennino bolognese. Si alterneranno sul palco personaggi come Scott Sharrand, Don Bryant feat.The Bo-Keys, Anthony Paule Soul Orchestra, Willie West, Tony Wilson the young James Brown. Quattro giorni con una line-up che attinge direttamente da grandi città americane come Memphis, New Orleans, Chicago, ma anche da Australia e Burundi. Sono previsti anche due premi: quello alla carriera sarà assegnato il 18 luglio al musicista, arrangiatore e produttore Pee Wee Ellis, per il suo contributo a rendere grandi personaggi come James Brown, Esther Phillips e altre icone del soul. Il 20 sarà invece consegnato lo Sweet Soul Music Award 2019 al giornalista e conduttore radio-tv Sergio Mancinelli, "per il contributo che ha dato alla promozione e valorizzazione del soul e rhytm & blues in Italia".