A Vukotic e Mogol i premi Ortigia

PALERMO, 28 GIU - A Milena Vukotic e Mogol va il Premio Speciale alla Carriera di Ortigia Film Festival la cui XI edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Il Festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, con il Premio Speciale San Gemini alla Carriera che le sarà consegnato sabato 20 luglio a Piazza Minerva. Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzate del nostro cinema, teatro e televisione, ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all'indimenticabile Paolo Villaggio. Nel 1994 ha vinto il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli. L'altro Premio speciale alla Carriera va a Mogol. La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 sul palco dell'Arena Minerva.