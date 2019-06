Asinara, premio a La paranza dei bambini

PORTO TORRES, 28 GIU - Al via dal 10 la 14/a edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all'Asinara" prima tappa delle "Isole del cinema", il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale e turistica sarda. Per la seconda edizione del concorso che premia la migliore sceneggiatura tratta da un romanzo, quest'anno a ritirare il riconoscimento saranno: Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci e Roberto Saviano per il film "La paranza dei bambini" tratto dall'omonimo libro di Saviano. Il film ha vinto l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura alla 69/a edizione del Festival di Berlino. Sino al 14 luglio presentazioni di libri, anteprime cinematografiche e musicali e ospiti del panorama nazionale si svolgeranno nelle quattro isole, sede di parchi e riserve marine, per pensare il mare come possibilità di incontro, laboratorio vivo dove riflettere sul cinema di ieri e oggi, e costruire quel che sarà il cinema di domani.