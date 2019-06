L'ex Police Stewart Copeland a Ravenna

RAVENNA, 28 GIU - Quando suonava la batteria con i Police, che si sono sciolti nell'86, il pubblico si chiedeva come potesse gestire ritmi allo stesso tempo folli e perfetti. Dopo aver scritto un'importante pagina della storia del rock a 29 anni, in cinque album, con Sting e Andy Summers, Stewart Copeland si è dedicato alla ricerca e alla musica che più ama, senza limiti. Fino a trascinare un'intera orchestra sinfonica nei meandri del ritmo. Sabato 29 giugno (ore 21) al Pala De André di Ravenna, in esclusiva italiana per Ravenna Festival, con l'Orchestra Cherubini, diretta da Troy Miller, Copeland ripercorrerà i momenti salienti della carriera musicale, prima come rockstar poi come acclamato compositore cinematografico (da 'Rumble Fish' di Coppola a 'Wall Street' di Oliver Stone, tra i tanti), così come nei mondi dell'opera, del balletto e della musica contemporanea. In concerto - 'Stewart Copeland Lights Up the Orchestra' - non mancherà un trittico dedicato ai Police, compresa la hit 'Don't stand so close to me'.