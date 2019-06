Al via tre giorni Celebrazioni Leopardi

RECANATI (MACERATA), 27 GIU - Si apre il 28 giugno a Recanati la tre giorni di poesia, cultura e musica per le celebrazioni Leopardiane: si festeggia il 221/o anniversario della nascita del poeta Giacomo Leopardi (29 giugno 1798). La prolusione, affidata allo scrittore italiano Antonio Moresco, si svolgerà il 29 giugno nell'Aula Magna del Comune di Recanati. Allo scrittore, che affronterà il tema di "Leopardi insurrezionale", verrà assegnato il Premio Leopardi perché, come si legge nella motivazione, "è, tra gli scrittori italiani contemporanei, il più leopardiano. Nei suoi libri, Leopardi è presenza costante: nominato e citato spesso, è interlocutore privilegiato e diventa persino personaggio. Leopardi è 'il primo e l'ultimo amore', come si legge ne Lo sbrego". Il 28 giugno è previsto l'arrivo sul Colle de L'Infinito del cammino "Il cuore dell'Italia" partito da Piazza Santa Croce a Firenze il 9 giugno, con oltre cento persone al seguito, ha attraversato i territori della Toscana dell'Umbria e delle Marche.