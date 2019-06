Regio Torino, Porgy and Bess di Gershwin

TORINO, 27 GIU - Arriva al Teatro Regio di Torino, dal 2 al 7 luglio, Porgy and Bess, di George Gershwin, uno dei compositori più eseguiti e incisi di sempre. A portare in scena, per un totale di 7 recite, il capolavoro del 1935, è la compagnia del New York Harlem Theatre con l'Orchestra del Teatro Regio, diretta da William Barkhymer, direttore artistico e musicale della Compagnia. Il coro è diretto da Richard Cordova e la regia è di Baayork Lee. Così come il linguaggio musicale del suo compositore, nato a New York da immigrati russi, appassionato di Debussy, Ravel e di tutta la grande scuola europea, anche Porgy and Bess rifugge dalla possibilità di essere etichettata all'interno di un genere e di un solo stile. Opera, ma con elementi di musical, jazz, spiritual, folk song, il tutto incastonato nella forma rigorosa e raffinata della cosiddetta musica 'colta'. Il brano più famoso dell'opera è 'Summertime'. I diritti musicali di George e Ira Gershwin per questa opera sono concessi dalla famiglia Gershwin.