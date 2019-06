Mengoni e Nek a terzo RisorgiMarche

ANCONA, 27 GIU - Marco Mengoni, Nek, Edoardo Bennato, Vinicio Capossela, Tosca, Pacifico e artisti a sorpresa in altre due date. Saranno alcuni dei protagonisti del Festival RisorgiMarche che torna nei 'prati' marchigiani del Maceratese, Fermano e Ascolano, colpiti dal sisma 2016, con una serie di concerti a ingresso gratuito tra l'11 luglio e il 7 agosto. A presentare la kermesse, in videoconferenza Youtube, l'ideatore Neri Marcoré e il direttore esecutivo Giambattista Tofoni. Nelle prime due edizioni, ha ricordato Marcorè, la manifestazione ha superato 230mila presenze in 29 concerti ed "è riuscita a veicolare un messaggio di grande portata: vicinanza concreta e solidale verso le popolazioni colpite mediante l'indotto economico generato dal pubblico". "La Regione Marche - ha detto l'assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni in collegamento - accompagnerà come sempre questo Festival; è convinta che i valori siano giusti: cammino insieme, coscienza ambientale volontà di valorizzare i luoghi colpiti mediante la musica".