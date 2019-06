Strega, la cinquina vola in Francia

PARIGI, 27 GIU - Chi si porterà a casa il Premio Strega 2019? A una settimana dalla proclamazione del vincitore, il 4 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, rilancia la domanda la scritta sulla locandina all'ingresso dell'incontro all'Istituto italiano di Cultura a Parigi con i cinque finalisti del più ambito premio letterario italiano. Nella loro ultima tappa di un lungo tour che si conclude il 27 luglio all'Istituto italiano di Cultura di Lione, Antonio Scurati, Marco Missiroli, Nadia Terranova, Benedetta Cibrario e Claudia Durastanti si presentano affiatati e contenti di stare in questa cinquina "di alto livello" dicono tutti insieme in una Parigi assediata dalla canicola. Due gli appuntamenti in Francia che mostra interesse per la narrativa italiana e dove tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 saranno pubblicati quattro dei cinque romanzi in corsa per la vittoria dello Strega. A condurre la serata di premiazione, il 4 luglio, sarà Pino Strabioli, dalle 23 in diretta su Rai3.