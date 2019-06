Liguria-Piemonte, viaggio su orme Doria

GENOVA, 27 GIU - Dal Palazzo del Principe di Genova fino ai castelli dell'Alessandrino passando per i borghi della riviera ligure in un percorso che si snoderà, tra il 18 luglio e il 26 settembre, tra le Alpi e gli Appennini Liguri, nei luoghi legati alle famiglie Floridi Doria Pamphilj. Tre mostre itineranti sul tema del tradimento, che riporteranno questi borghi alla memoria grazie all'associazione Genius Loci, per la valorizzazione e la promozione del territorio storico e culturale. "Dopo un anno di lavoro abbiamo sintetizzato la nostra presenza con queste attività itineranti - ha detto Massimiliano Floridi di Genius Loci -: due mostre e un concerto che abbiamo iniziato a Genova, aprendo le esposizioni nella zona gratuita di Palazzo del Principe all'ingresso del giardino. La mostra in futuro andrà anche a Roma, con i borghi minori, comuni che in passato avevano dignità di grandi centri e che ora sono borghi montani, anche molto piccoli, ma con un grande valore storico".