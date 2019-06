Harington divo in crisi per Dolan

ROMA, 27 GIU - Un giovane attore di grande fascino, diventato un divo globale grazie a una serie tv fantasy: un personaggio non troppo lontano, sotto questo aspetto, dal suo interprete, Kit Harington, protagonista di La mia vita con John F. Donovan, in sala dal 27 giugno con Lucky Red. E' il primo film in lingua inglese dell'enfant prodige Xavier Dolan. Nel cast, fra gli altri, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Natalie Portman e Kathy Bates. La storia ruota intorno all'innocente amicizia di penna (non si sono mai incontrati) tra la star Donovan e un suo piccolo fan, Rupert (Tremblay), bambino, ai suoi inizi come attore, cresciuto da una mamma single. Una strada di dialogo onesto da parte del giovane divo, che nel proprio quotidiano, invece, dice molte bugie, per nascondere la sua omosessualità. Una scelta dettata dalla paura di perdere la carriera hollywoodiana, che l'ha anche portato a un matrimonio di facciata a una crescente inquietudine.