Due Giuda in affresco, scoperta Umbria

VENEZIA, 27 GIU - Una rara e unica versione dell'Ultima Cena di Cristo, con la caratteristica di vedere raffigurati ben due Giuda Iscariota. Un affresco situato nella parete di fondo del refettorio francescano a fianco della chiesa di San Crispolto a Bettona (Perugia), che sembra provenire dalla fine del '500. La scoperta è stata fatta dallo studioso e artista veneziano Guerino Lovato, che sul tema tiene un incontro il 28 giugno proprio a Bettona, e che è giunto alla conclusione del "doppio Giuda" dopo un'analisi di carattere iconografico sull'affresco. "Le figure - nota Lovato - sono in totale 17: Cristo, 13 apostoli e non 12, due servi, uno addetto a lavare le mani dei commensali e un responsabile trinciante addetto alle carni e, nondimeno, il Demonio in persona".