All'asta gli abiti di Claudia Cardinale

PARIGI, 26 GIU - In mostra e all'asta i guardaroba delle dive: il trend sembra inarrestabile e dopo la collezione degli abiti di Catherine Deneuve alcuni mesi fa tocca al guardaroba di Claudia Cardinale. Icona glamour dei francesi degli anni Sessanta, dalla notorietà mondiale, Cardinale è stata forse meno nota fino ad oggi, rispetto ad altre attrici degli anni d'oro del cinema, come appassionata di moda. La vendita della grande casa d'aste "Claudia Cardinale, la stoffa di una diva" il titolo, rende omaggio alla moda all'italiana degli anni Cinquanta e Sessanta. La vendita di Sotheby's, esclusivamente online, è in programma dal 28 giugno al 9 luglio. Dal 2 al 4, nei locali della celebre casa d'aste al Faubourg Saint-Honoré, saranno in mostra gli abiti in vendita: 130 creazioni di alta moda e di pret-a-porter, disegnati dai principali creatori italiani, da Emilio Schuberth a Roberto Capucci, Irene Galitzine, Rocco Barocco e Balestra ma anche dalla maison parigina Nina Ricci, che vestì regolarmente l'attrice italiana.