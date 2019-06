Dark, si gira 3/a stagione serie Netflix

ROMA, 26 GIU - La seconda stagione di Dark, la serie originale tedesca di Netflix, avrà una terza stagione. Ad annunciarlo è il colosso dello streaming che ha confermato l'inizio della produzione della terza e ultima stagione, di cui sono da poco iniziate le riprese e che sarà prossimamente disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Al centro della terza stagione ci saranno nuovamente le famiglie Nielsen, Kahnwald, Tiedemann e Doppler. Tenteranno di svelare i misteri della piccola città di Winden e di trovare finalmente la soluzione alla questione più importante: si può risolvere il tema del tempo e cambiare il destino di tutti i personaggi? La terza stagione sarà composta da 8 episodi di un'ora ciascuno. Location: Berlino e dintorni. La seconda stagione, che ha debuttato il 21 giugno (in tutti i paesi dove il servizio è attivo), era focalizzata sul misterioso gruppo di viaggiatori nel tempo in un mondo sconvolto dall'Apocalisse.