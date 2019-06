Al via Fori uniti, il 29 ingresso gratis

ROMA, 26 GIU - In occasione della Festività dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, due grandi iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per il prossimo 29 giugno. Prende il via sabato 29 la bigliettazione congiunta del nuovo ticket "Forum pass. Alla scoperta dei Fori" per accedere al percorso unificato dell'area archeologica dal Foro Romano ai Fori Imperiali, realizzato grazie all'intesa tra Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e Mibac. E per festeggiare i patroni della Capitale, questa prima giornata sarà ad ingresso gratuito, con ingressi dalle 8.30 alle 19.15 per cittadini e turisti. Il Museo di Roma a Palazzo Braschi sarà straordinariamente aperto dalle 19 alle 24 (ultimo ingresso alle 23) con la serata-evento Tutt'altra musica. La marchesa Boccapaduli e il suo Cabinet di storia naturale al Museo di Roma, in collaborazione con la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.