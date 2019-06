Kidman-Urban, 13 anni di matrimonio

NEW YORK, 26 GIU - Lui le bacia teneramente la fronte oppure le stringe le braccia intorno alla vita. Attimi di una vita felice che Keith Urban e Nicole Kidman hanno voluto condividere sui social media mentre si scambiano reciprocamente gli auguri per il loro 13/o anniversario di matrimonio con delle foto romantiche su Instagram. Innamorata come il primo giorno, la coppia si è anche scambiata messaggi d'amore. "Tredici anni di magia, musica, sentimento e avventure e la scoperta continua dell'amore puro. Buon anniversario piccola. xxxx - KU - ha scritto il cantante country sotto la sua foto. "... amore (con il simbolo di un cuore) buon anniversario tesoro" - ha scritto invece la Kidman. I due si sono sposati nel giugno del 2006 in Australia. Si erano incontrati nel 2005. Hanno due figlie, Sunday Rose, 10 anni e Faith Margaret, di 8 anni. La Kidman ha avuto Isabella, 26 anni e Connor, 24 anni, dal precedente matrimonio con Tom Cruise.