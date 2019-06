All'asta a New York l'arte Lgbtq

NEW YORK, 26 GIU - Il quadro che fece innamorare Allen Ginsberg va all'asta il 27 giugno da Sotheby's a New York: Nudo con cipolle, il ritratto di Peter Orlovski che all'epoca era il compagno dell'autore, Robert LaVigne, è il pezzo più importante della vendita organizzata alla vigilia del 50/o anniversario dei moti di Stonewall, una serie di dimostrazioni spontanee di gruppi gay contro la polizia di New York considerate simbolicamente la nascita del movimento Lgbtq in tutto il mondo. Il quadro, che ha una stima di oltre 150mila dollari, è considerato uno dei dipinti più importanti sia per il movimento gay che per la storia dei Beat. L'asta mira a raccogliere fondi per il movimento gay. "Quel che cominciò il 28 giugno 1969 cambiò la narrativa e la storia continua oggi", afferma Sotheby's che ha intitolato la vendita "Bent (piegato). Perché il progresso non è mai una linea retta": è il titolo del dramma di Martin Sherman che debuttò nel 1979 a Londra sulla persecuzione degli omosessuali nella Germania nazista.