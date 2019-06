Maestro Bosso al 'Viandanti Festival'

BARI, 26 GIU - "La dedica della mia prima sinfonia diceva questo, 'Chiamateci tutti migranti se vi pare', perché di fatto lo siamo, da giovani, da bambini, da anziani e poi cambiamo e poi cerchiamo sempre un posto migliore dove vivere in un modo o nell'altro". Il maestro Ezio Bosso, musicista e direttore d'orchestra, ha raccontato così la sua idea di 'Mediterraneo in cammino', titolo del 'Viandanti Festival', che ha per sottotitolo 'Le migrazioni', in programma ad Altamura e Santeramo in Colle, nel Barese, il 28 e il 29 giugno e del quale il maestro Bosso sarà uno dei protagonisti. L'evento è stato presentato nella sede della Regione Puglia in una conferenza stampa che è stata l'occasione per donare al maestro Bosso tre tele dell'artista barese Vito Savino raffiguranti un ulivo, San Nicola e Domenico Modugno, tre simboli della Puglia. Ezio Bosso suonerà ad Altamura alle 20.30 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta con la sua Europe Philharmonic Orchestra.