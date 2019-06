Bollani all'alba per S.Lorenzo a Otranto

OTRANTO (LECCE), 25 GIU - Un concerto di Stefano Bollani al piano, all'aperto in una suggestiva baia del Salento, è annunciato all'alba che concluderà la Notte di San Lorenzo. L'appuntamento è nel parco dell'Orte, in una delle baie più incontaminate della zona, nell'ambito del festival "Luce d'Oriente in Jazz", promosso dall'associazione La Ghironda con il Comune di Otranto. Le note d'inizio sono previste alle 5.30, al primo chiarore del mattino, ma le porte del parco verranno aperte fin dalle 3.30 per lo spettacolo delle stelle cadenti tipico della notte del 10 agosto. Il concerto in programma è 'Piano Solo', omaggio all'arte dell'improvvisazione, senza scaletta: si può passare così da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasiliani, con incursioni nel pop o nel repertorio italiano anni Quaranta. Una sola cosa è certa: alla fine del concerto è il pubblico a decidere il brano del bis.