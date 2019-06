La Guarimba nel segno dell'integrazione

ROMA, 25 GIU - La Guarimba International Film Festival, co-diretto da Giulio Vita e Sara Fratini, prende il via dal 7 all'11 agosto ad Amantea (CS) e rappresenta l'unica tappa meridionale selezionata per l'Anno Internazionale delle Lingue Indigene UNESCO. La manifestazione riservata ai cortometraggi è nata con la missione di democratizzazione, integrazione e accessibilità della cultura, con numerose iniziative e ospiti internazionali. Tra gli oltre 1000 cortometraggi, ne sono stati selezionati 152 che fanno parte della competizione ufficiale, divisi nelle sei categorie in concorso: Fiction, Documentario, Animazione, Videoclip, Film Sperimentali e La Grotta dei piccoli per un totale di 42 nazioni rappresentate. I film europei sono 87, provenienti da 18 diversi paesi, tra cui 11 italiani gli altri titoli arrivano da Asia, Nord America, Sud America, Africa e Oceania. La Grotta dei piccoli, sezione realizzata in collaborazione con UNICEF Italia, prevede un programma di 80 cortometraggi animati