La nuova collana 'Reading with Joy'

ROMA, 25 GIU - Arriva 'Reading with Joy', un nuovo brand dedicato a collane di libri che trattano temi sentimentali ed emotivi, di evasione rosa, attraverso filoni differenti. I primi tre sono il sex thriller 'Missing' di Annalucia Lomunno, il romance 'Io all'improvviso' di Federico Toro e per il filone eros&love 'Fuoco' di Roselina Salemi. I libri, di agile formato pocket, con una foliazione fissa di circa 120 pagine (130.000 battute), saranno on demand su Amazon in edizione cartacea a un prezzo massimo di 10 euro o digitale (e-book). Tra le novità il test sul mercato estero con la versione di uno dei romanzi in lingua inglese. Ideata da Susanna Barbaglia, giornalista e direttrice del magazine 'Confidenze' fino al 2017, con la scrittrice Antonella Tomaselli e il video maker e producer Gabriele Bertoli, 'Reading with joy' parte dalla constatazione che il mondo dei libri, della lettura e dell'editoria è sempre più al femminile.