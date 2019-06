Mietta torna con un nuovo singolo

ROMA, 25 GIU - "Milano è dove mi sono persa" (Calma Music/Believe Digital) è il titolo del nuovo brano di Mietta, in uscita in radio e in tutti i digital store a partire dal 28 giugno. In contemporanea uscirà anche il videoclip su Youtube. "Una canzone stralunata, grintosa e passionale, l'ho sentita da subito mia, è arrivata al momento giusto con una 'nuova' Daniela, che ha voglia di rimettersi in gioco. Un brano che ricorda come, a volte, per ritrovarsi bisogna perdersi", racconta Mietta, che si è affidata agli autori Karin Amadori, Valerio Carboni e Vincenza Casati e al produttore artistico Diego Calvetti.