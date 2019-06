laFeltrinelli apre libreria a 3466 metri

ROMA, 25 GIU - Apre laFeltrinelli 3466, la libreria più alta d'Europa, sul Monte Bianco, con 376 titoli per un totale di 1726 libri. Sessanta metri quadri a quota 3.466 metri, la libreria che sfiora il cielo si trova all'interno della stazione Punta Helbronner The Sky, la terza dell'impianto Skyway Monte Bianco di Funivie Montebianco S.p.a., ed è un invito a esplorare nuove altitudini, ampliare le proprie vedute e riossigenare mente e corpo, attraverso una proposta letteraria rivolta a tutti i tipi di viaggiatori. "Grazie all'apertura de laFeltrinelli 3466 la nostra tecnologica funivia valorizza ancora di più l'ascesa rendendola un'escursione culturale. La cultura di montagna da valorizzare, le parole degli autori che l'hanno amata e sfidata da tramandare, il Monte Bianco come scenario per fantasticare" dice Federica Bieller, presidente Funivie Monte Bianco Spa. A inaugurare le matinée con lo scrittore sabato 20 luglio sarà lo storico e scrittore Alessandro Vanoli, in uscita con 'Strade perdute' (Feltrinelli)