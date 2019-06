WopArt, dove la bellezza è democratica

ROMA, 25 GIU - Da Picasso a Magritte, da Leger a Chagall e Degas, e poi Botero, Giacometti, Lai, accanto a talenti contemporanei, affermati o ancora poco conosciuti, in una fiera che celebra l'arte di qualità alla portata di tutte le tasche, con un'offerta che accosta opere da pochi spiccioli ad altre del valore di milioni di franchi. Si aprirà il 19 settembre al Centro Esposizioni Lugano la quarta edizione di WopArt - Work on Paper Fair, la fiera internazionale dedicata alle opere su carta fondata da Paolo Manazza e presentata questa mattina a Roma. In programma nella cittadina svizzera fino al 22 settembre, la fiera ha un approccio rivoluzionario al mercato dell'arte, avendo come obiettivo quello di unire i grandi maestri agli artisti del presente seguendo il filo conduttore della qualità per permettere a chiunque di avvicinarsi alla bellezza. Su un'area di 7000 mq, la fiera è suddivisa in 6 aree tematiche e propone 4 mostre dedicate a Dalì, Pericle, Krieger e a 5 papiri dal Museo Egizio di Firenze.