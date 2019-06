The Loudest voice, su scandalo Ailes

ROMA, 25 GIU - Arriverà su Sky Atlantic prossimamente in esclusiva "The Loudest voice" l'attesa serie con il premio Oscar Russell Crowe (nel cast anche Naomi Watts, Sienna Miller) basata sul best-seller di Gabriel Sherman The Loudest Voice in the Room, che a partire dalle testimonianze di più di 600 persone ha inchiodato Roger Ailes, CEO di Fox News scomparso nel 2017, a uno scandalo sessuale che ne ha travolto carriera e reputazione. I sette episodi - uno per ciascuno degli anni e delle tappe cruciali dello scandalo - sono prodotti, fra gli altri, da Tom McCarthy e da Jason Blum. Accanto a Crowe, quasi irriconoscibile con molti chili in più e quasi completamente calvo, la candidata all'Oscar Naomi Watts nei panni di Gretchen Carlson, anchorwoman di Fox News allontanata dal canale nel 2016 dopo aver intentato - per prima - contro Ailes una causa per molestie sessuali. La donna, sua fiera accusatrice nonché fra le prime paladine del movimento #MeToo, fu capofila di una lunga serie di vittime, più di venti